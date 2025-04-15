Etimesgut Belediyesi, afet bilincini artırmak ve ilçeyi afetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla farkındalık eğitimleri düzenlemeye devam ediyor. Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Keyvan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Ünsal, Afet İşleri Müdürü Fatih Albayrak, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Can ile çok sayıda gönüllü katıldı.

Afetlere Hazırlık ve İlk Müdahale Konularında Eğitim Verildi

Etimesgut Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen eğitimlerde, uzman ekipler tarafından sel, yangın gibi doğal afetlerin etkileri ve bu durumlar karşısında alınması gereken önlemler anlatıldı. Katılımcılara, ilk yardım uygulamaları, arama-kurtarma teknikleri ve afet anında yapılması gerekenler detaylı bir şekilde aktarıldı.

“Afetlere Karşı Hazırlıklı Olmak En Büyük Önceliğimiz”

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Keyvan yaptığı konuşmada, afetlere karşı bilinçli toplum oluşturmanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Etimesgut Belediyesi olarak afet yönetimini öncelikli konularımız arasında görüyoruz. İlçemizi daha güvenli ve dirençli hale getirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Felaket başa gelmeden evvel, önleyici tedbirleri düşünmek lazımdır’ sözünü ilke ediniyoruz. Bugünkü eğitimde uzmanlarımız, afet anında doğru ve hızlı müdahale yöntemlerini, güvenli tahliye yollarını ve ilk yardım uygulamalarını detaylı şekilde aktardı. Bu tür çalışmalarla halkımızı bilinçlendirerek Etimesgut’u afetlere karşı daha hazırlıklı hale getirmeyi hedefliyoruz.”

Eğitim sonunda tüm katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Başkan Yardımcısı Ebru Keyvan, sürecin her aşamasında destek veren Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu’na ve eğitimlerin sürekliliğini sağlayan Afet İşleri Müdürü Fatih Albayrak’a teşekkür etti.