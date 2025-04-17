ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakerelerin ikinci turunun yapılacağı yer belli oldu. 19 Nisan’da gerçekleştirilecek görüşmelerin adresi, daha önce Umman olarak açıklanmışken, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Roma'nın belirlendiğini duyurdu. Garibabadi, "Şu ana kadar müzakerelerin yerinin değiştirilmesine dair bir talep almadık. İkinci turun görüşme yeri Roma olarak kararlaştırıldı" şeklinde konuştu.

Müzakerelerin yerinin tartışılmasının önemsiz olduğunu belirten Garibabadi, "Bu tür konular genellikle lojistik veya destekle ilgili ihtiyaçlar nedeniyle gündeme gelir. Başlangıçta Umman'ın görüşmelerin düzenleneceği sabit yer olması planlanmıştı, ancak sonra Roma gündeme geldi. İran, bu değişikliği özel bir hassasiyetle karşılamadı. Biz esas olarak müzakerelerin içeriğine ve hedeflerine odaklanmalıyız" dedi.

Garibabadi, "Umman bize yakın ama karşı tarafa uzak. Bu tür hususlar da göz önünde bulunduruluyor" ifadesiyle, müzakerelerin yer değişikliği konusunda karşı tarafın isteğine saygı gösterdiklerini belirtti.

Ayrıca, müzakerelerin nereye yapılacağının önemli olmadığını, Umman’ın her durumda ara bulucu ülke olacağını da vurguladı. "Yer değişikliği önemli bir mesele değil, ancak sabit bir yer sürecin istikrarı için daha faydalı olur" diyen Garibabadi, "Önerilen ülke, İran’ın ciddi siyasi sorun yaşadığı bir yer değilse, gelen talepleri olumlu karşılıyoruz. Bu detaylar medyanın ve kamuoyunun ilgisini çekebilir, ancak müzakerelerin içeriğini etkilemez" diye ekledi.