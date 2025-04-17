Trendyol 1. Lig’de sezonun sonuna yaklaşılırken, 35. hafta heyecanı yarın oynanacak Manisa FK - MKE Ankaragücü karşılaşmasıyla başlıyor. Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Şampiyonluk, play-off ve küme düşme hattındaki mücadelelerin kritik hale geldiği haftada, takımlar sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.

İşte Trendyol 1. Lig 35. hafta maç programı:

Trendyol Süper Lig’de 32. hafta başlıyor Trendyol Süper Lig’de 32. hafta başlıyor

18 Nisan Cuma:

  • 20.00 Manisa FK – MKE Ankaragücü (Manisa 19 Mayıs)

19 Nisan Cumartesi:

  • 13.30 Erzurumspor FK – Uğur Okulları İstanbulspor (Kazım Karabekir)

  • 16.00 Siltaş Yapı Pendikspor – Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Pendik)

  • 19.00 Geosis Boluspor – Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Sakarya Atatürk)

  • 19.00 Amed Sportif Faaliyetler – Ahlatcı Çorum FK (Diyarbakır)

20 Nisan Pazar:

  • 13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü – Central Hospital Ümraniyespor (Aktepe)

  • 13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor – Adanaspor (Yeni Malatya)

  • 16.00 Esenler Erokspor – Kocaelispor (Esenler)

  • 19.00 Gençlerbirliği – Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)

21 Nisan Pazartesi:

  • 20.00 Alagöz Holding Iğdır FK – Sakaryaspor (Iğdır Şehir)

Editör: Uğurcan Bayrakdar