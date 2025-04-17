Trendyol 1. Lig’de sezonun sonuna yaklaşılırken, 35. hafta heyecanı yarın oynanacak Manisa FK - MKE Ankaragücü karşılaşmasıyla başlıyor. Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Şampiyonluk, play-off ve küme düşme hattındaki mücadelelerin kritik hale geldiği haftada, takımlar sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.
İşte Trendyol 1. Lig 35. hafta maç programı:
18 Nisan Cuma:
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20.00 Manisa FK – MKE Ankaragücü (Manisa 19 Mayıs)
19 Nisan Cumartesi:
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13.30 Erzurumspor FK – Uğur Okulları İstanbulspor (Kazım Karabekir)
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16.00 Siltaş Yapı Pendikspor – Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Pendik)
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19.00 Geosis Boluspor – Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Sakarya Atatürk)
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19.00 Amed Sportif Faaliyetler – Ahlatcı Çorum FK (Diyarbakır)
20 Nisan Pazar:
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13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü – Central Hospital Ümraniyespor (Aktepe)
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13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor – Adanaspor (Yeni Malatya)
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16.00 Esenler Erokspor – Kocaelispor (Esenler)
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19.00 Gençlerbirliği – Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)
21 Nisan Pazartesi:
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20.00 Alagöz Holding Iğdır FK – Sakaryaspor (Iğdır Şehir)