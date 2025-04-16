Konya'da 4 katlı apartmanda çıkan yangında yabancı uyruklu 2 çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi Dursun Fakıh Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Daha sonra yabancı uyruklu ailenin yaşadığı daireye giren ekipler, evde 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayati tehlikesi bulunmayan 4 kişi ise ekiplerin desteğiyle evden çıkarıldı.

Söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.