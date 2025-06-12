Ankara Büyükelçilik bahçesinde düzenlenen kutlamaya, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Mehmet Kemal Bozay, Ankara’daki diplomatik ve askeri misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Programda İngiltere ve Türkiye’nin milli marşları çalındı, dostluk mesajları verildi.

Türkiye-İngiltere İş Birliği Vurgusu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, konuşmasında Türkiye ile İngiltere’nin NATO müttefiki, stratejik ortak ve önemli ticaret partnerleri olduğunu vurguladı. Bozay, “Türkiye ve İngiltere, bölgesel ve küresel güvenlik konularında birlikte hareket ediyor. Özellikle Ukrayna’daki savaş ve Gazze’deki insani krizler gibi zorlu dönemlerde bu iş birliğinin önemi daha da artıyor” dedi.

Büyükelçi Morris’ten Ekonomi ve Kültür İş Birliği Mesajı

Büyükelçi Jill Morris, Birleşik Krallık’ın yaratıcı sanayilerinin küresel başarılarına dikkat çekerek, Türkiye ile kültür ve ekonomide artan iş birliğini anlattı. Morris, “Film, moda, video oyunları ve sanal gerçeklik gibi alanlarda iki ülke giderek daha fazla ortak projeye imza atıyor. BBC’nin ‘The Turkish Detective’ dizisi bunun güzel bir örneği” diye konuştu.

Türkiye’ye Rekor Sayıda İngiliz Ziyaretçi Bekleniyor

Turizm alanında da güçlü bağların olduğunu söyleyen Morris, “2025 yılında Türkiye’ye rekor sayıda, yaklaşık 5 milyon Britanyalı turist gelmesi bekleniyor. Türkiye’nin tarihi, doğal güzellikleri ve misafirperverliği bu ilginin başlıca nedenleri” dedi.

Türkiye-İngiltere Ticaretinde Yeni Dönem

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 28 milyar sterline ulaştığını hatırlatan Morris, “Yakın zamanda revize edilecek Serbest Ticaret Anlaşması ile iş birliğimizi daha da derinleştirme fırsatımız olacak” ifadelerini kullandı.