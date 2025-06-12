Orta Mahalle 209 Sokak'ta yaşayan A.D.’ye ait evden gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar durumu belediye ve emniyet birimlerine bildirdi. Olay yerine gelen Efeler Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi.

Evden 4 Kamyon Çöp ve Çok Sayıda Hayvan Çıkarıldı

Ekiplerin yaptığı çalışmada evden 4 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Çöplerin arasında mahsur kalan 12 kedi ve 3 kaplumbağa da kurtarıldı. Kediler, Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Jale Koç tarafından sahiplenilirken, kaplumbağalar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Daha Önce de Benzer Olay Yaşanmış

Jale Koç, yaklaşık 8 ay önce aynı evden 17 kedi ve 3 köpeğin çıkarıldığını belirterek, “İçeride hayvanlar ve insan sağlığı ciddi tehlike altında. Yetkililere gerekli başvuruları yaptık. Maalesef 7-8 ay sonra benzer bir durumla tekrar karşılaşacağız” dedi.

Sorumlular İfade İçin Polis Merkezinde

Ev sahibi anne A.D. ve oğlu E.D., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yetkililer, hayvanların sağlık kontrollerinin ardından kaplumbağaların doğaya salınacağını bildirdi.