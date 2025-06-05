Olay, 2 Haziran'da bir büyükbaş hayvan işleme tesisinde meydana geldi. Manisa Ticaret Borsası Meclis Üyesi ve restoran işletmecisi olan İbrahim Külahlı, bayram öncesinde sattığı dananın fotoğrafını müşterisinin isteği üzerine çekmek istedi. Ancak bu sırada hayvan, aniden saldırarak Külahlı’yı boynuz darbeleriyle yere savurdu.

Ağır Yaralandı, 3 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Saldırıda bacak, göğüs kafesi ve dalağından ağır yaralanan Külahlı, önce Manisa Şehir Hastanesi'ne, ardından durumu ağırlaşınca Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda entübe edilen Külahlı, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Manisa Üzgün: Sevilen Bir İsimdi

Manisa'da hem iş dünyasında hem de sosyal çevresinde tanınan ve sevilen bir isim olan İbrahim Külahlı’nın vefatı, ailesi, dostları ve kentteki iş çevresi tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.