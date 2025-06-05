Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası konuşan Rutte, "Oldukça iddialı bir dizi yeni yetenek hedefi üzerinde anlaştık." diyerek, bu hedeflerin NATO’nun önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyacağı askeri kapasiteyi net şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.
Neler Yatırım Alanına Girecek?
Yeni hedefler arasında şunlar yer alıyor:
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Hava savunma sistemleri
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Savaş uçakları
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Tanklar
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İnsansız hava araçları
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Personel ve lojistik destek
Rutte, tüm bu kalemlerin modern savaş hazırlığı için kritik olduğunu söyledi.
Harcama Dağılımı Netleşiyor
Rutte’nin önerisine göre:
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%3,5: Temel savunma harcamalarına
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%1,5: Güvenlik ve savunmayla ilgili diğer alanlara ayrılacak
“ABD de Aynı Taahhütte Bulunuyor”
Basın mensuplarının sorusu üzerine Rutte, Amerika Birleşik Devletleri’nin de bu hedefleri desteklediğini ve aynı taahhütte bulunduğunu dile getirdi.