İstanbul’da Onur Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, aralarında gazeteci ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyesi İrfan Değirmenci’nin de bulunduğu 41 kişi dün gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, bugün öğle saatlerinde İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edilecek.

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan DİSK Basın-İş, tüm meslektaşlarını ve yurttaşları eşit ve özgür bir yaşam mücadelesini savunanlara sahip çıkmaya çağırdı. Sendika, gözaltıların ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkına yönelik bir ihlal olduğuna dikkat çekti.

Etkinliğin yasaklanmasına ve ardından gelen gözaltılara tepkiler sürerken, sivil toplum kuruluşları ve hak örgütleri de yaşananları kınayan açıklamalar yapmaya devam ediyor.