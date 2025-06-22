İsrail - İran arasındaki gerilim devam ederken, İran Meclisi, küresel petrol taşımacılığının en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın kapatılması yönündeki tasarıyı onayladı. Bu gelişme, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırılarına karşı bir misilleme hamlesi olarak değerlendirilirken, konuyla ilgili açıklama yapan İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tangsiri, "Hürmüz Boğazı birkaç saat içinde kapatılacak" açıklamasını yaptı.

Enerji de büyük kriz yaşanacak!

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Umman Denizi arasında yer alıyor ve dünya deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık %30’u bu dar geçitten geçiyor. Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Katar ve BAE gibi büyük petrol ihracatçılarının denize açılan kapısı niteliğinde. Günde yaklaşık 20 milyon varil petrol bu boğazdan geçerek küresel pazarlara ulaşıyor. Boğazın kapatılması durumunda, dünya genelinde petrol ve doğalgaz fiyatlarında ciddi artışlar bekleniyor.

Pentagon'dan açıklama! " Kabul edilemez!"

İran’ın bu kararı, ABD ve Körfez ülkelerinde endişeyle karşılandı. Pentagon, Hürmüz Boğazı’nın uluslararası bir geçiş güzergâhı olduğunu belirterek boğazın kapatılmasının "kabul edilemez" olacağını açıkladı. Bölgeye ek askeri unsurlar sevk edilebileceği konuşuluyor.

Hürmüz Boğazı'nın önemi nedir?

Hürmüz Boğazı'nın neden kapatılmaması gerektiği şu şekilde sıralanıyor;

Günlük yaklaşık 21 milyon varil petrol geçişi

Küresel doğalgaz sevkiyatının da %25’i bu boğazdan yapılıyor

Askeri ve ticari gemiler için jeopolitik geçiş noktası

Her iki yönde yalnızca 3 km’lik dar seyir alanı mevcut