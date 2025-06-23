İran’da bugün gündeme düşen “Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan istifa etti” iddiaları, resmi makamlarca kesin bir dille yalanlandı. İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre, hükümet sözcüsü Fatemeh Mohajerani, söz konusu söylentilerin “hiçbir değeri olmadığını” belirtti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın gün içerisinde Jiroft kentinde çeşitli sanayi ve kalkınma projelerinin açılışına katıldığı bildirildi. Görüntülerde, Pezeşkiyan’ın kalabalık bir heyet eşliğinde etkinliklerde yer aldığı ve konuşmalar yaptığı görüldü.