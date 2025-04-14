Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Oğuz Gürsoy, 2024-2025 fındık ihracat sezonunun 1 Eylül 2024'te başladığını ve şu an için 7 ayı geride bıraktıklarını belirterek, sezonun 31 Ağustos'ta tamamlanacağını açıkladı.

Fındık ihracatının geçen sezona göre daha iyi performans gösterdiğini ifade eden Gürsoy, şu ana kadar Türk fındık ihracatçıları adına her şeyin olumlu şekilde ilerlediğini belirtti. Gürsoy, son beş yılda gerçekleştirilen fındık ihracatına dair verileri de paylaştı:

2019-2020 sezonu: 343 bin 561 ton, 2 milyar 312 milyon 45 bin 738 dolar

2020-2021 sezonu: 292 bin 440 ton, 2 milyar 10 milyon 787 bin 689 dolar

2021-2022 sezonu: 340 bin 147 ton, 1 milyar 986 milyon 44 bin 569 dolar

2022-2023 sezonu: 298 bin 557 ton, 1 milyar 795 milyon 189 bin 783 dolar ABD'nin ticari ham petrol stokları artıyor

2023-2024 sezonu: 303 bin 458 ton, 2 milyar 349 milyon 117 bin 725 dolar

Döviz bazında geçen sezonla aynı döneme göre 200 milyon dolardan fazla daha fazla ihracat geliri elde edildiğine dikkat çeken Gürsoy, artışın sebepleri arasında rakip ülkelerdeki fındık rekoltesinin düşüşünü vurguladı.

Fındık ihracatındaki artışın stoklara etkisi olacağına değinen Gürsoy, "Bu şekilde ihracat devam ederse, gelecek sezona devredecek fındık stoğumuz kalmayacaktır" dedi.

2024-2025 sezonunun ihracat hedeflerine de değinen Gürsoy, şu şekilde konuştu:

"Bu hızla devam edersek, sezon sonunda 320 bin ton fındık ihracatı hedefliyoruz. Bu da 2,5 milyar dolar ihracat geliri sağlayacak. Şu anda 7 aylık dönemde geçen yıla göre 200 milyon dolar daha fazla döviz girdisi sağladık. Bu hızla devam edersek, rahatlıkla 2,5 milyar doları yakalayacağımıza inanıyoruz."

Gürsoy, ihracatın Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Çin, Japonya, Kore ve Avustralya gibi bölgelere de yapıldığını belirterek, Rusya ve Ukrayna'ya yapılan satışlarda bir miktar azalma olduğunu söyledi. Bununla birlikte, Türk fındığının Kuzey Afrika ülkelerinde önemli bir pazar bulduğunu vurgulayan Gürsoy, bu bölgelere yapılan ihracatın geçen sezona göre belirgin şekilde arttığını ve bazı ülkelerde yüzde 300 oranında bir artış yaşandığını aktardı.

Son olarak Gürsoy, kahverengi kokarca ile mücadelenin başarılı ve zamanında yapılması halinde, gelecek sezona oldukça iyi bir başlangıç yapılabileceğini belirtti.