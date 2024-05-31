Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem başrolünde yer aldığı İnci Taneleri sezon finali ile ekrana geldi. Zahir; Dilber, Yıldız ve Zerre'ye saldırırken aralarında çıkan arbedede kimin vurulduğu merak konusu oldu. Final sahnesinde Cihan ve Nehir'in annelerinin mezarlık ziyareti sırasında babaları Azem ile karşılaşmaları izleyicileri duygulandırdı.

Azem'in (Yılmaz Erdoğan) gerçek kimliği deşifre olunca Piraye (Selma Ergeç) büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Azem son kez Piraye ve Ayça (Ülkü Hilal Çiftçi) ile vedalaşmak için Piraye'nin evine geldi. Piraye'nin 'Bir daha Ayça'yı göremeyeceksin' ve 'Hayatımda hiçbir şey hiçbir insan beni senin kadar hayal kırıklığına uğratmadı' sözleri Azem'i derinden yaraladı. Azem, Piraye'ye yalan söylediği için bunun bedelini işten ve onlardan ayrılarak ödedi.

KİM VURULDU?

Zerre; (Orkuncan İzan) Dilber (Hazar Ergüçlü) ve Yıldız'a (Ümit Beste Kargın) Zahir'i (Mustafa Yıldıran) öldüreceğini söyledi. Bir plan yaparak bu işten Dilber'in sıyrılmasını ve okların onun üzerine çevrilmesi gerektiğini anlattı. Ancak Zerre'nin bu isteğini Yıldız ve Dilber kabul etmedi. Nergis; (Yasemin Baştan) Azem'in yazdığı romanı yayıncı ile paylaşıp olumlu geri dönüş alınca bu haberi kutlamak için pavyona gitmeye karar verdiler. Azem, (Yılmaz Erdoğan) Nergis (Yasemin Baştan) ve Kasım'ın (Güven Kıraç) pavyona geldiğini gören Dilber'in yaşadığı mutluluk Zahir'e ağır geldi ve olay çıkarttı. Geceyi Kasım ile Nergis'in evinde geçiren Dilber ve Yıldız, Azem'den Zahir konusunda destek alacağını öğrendi. Dilber Zahir'den hukuk yoluyla kurtulacağına karar verdi ve bu konuyu da Zerre ile paylaştı. Dilber, Yıldız ve Zerre yürürken karşılarına Zahir çıktı. Dün geceyi nerede geçirdiklerine dair Dilber'den hesap soran Zahir sokak ortasında yine olay çıkarttı. Zahir, araya giren Yıldız'a zarar verince Zerre ve Dilber onun üzerine gitti. Yaşanan arbedede silah sesi patlayınca kimin vurulduğu izleyiciler tarafından büyük merak konusu oldu.

AZEM NEHİR İLE KARŞI KARŞIYA

İnci Taneleri'nin final sahnesi izleyicileri bir kez daha ekran başına kilitledi. Nehir, (Sera Kutlubey) Azem'in (Yılmaz Erdoğan) peşini bırakması için Cihan (Kubilay Aka) ile konuştu. Nehir Cihan'a son kez Azem ile konuşmasını ve ondan uzak durmasını söylemesini istedi. Cihan ablası ve babası arasında sıkışmış hissederken aynı zamanda Reyyaz'ın (Selim Erdoğan) tehditleriyle baş edemeyip Azem ile konuşmaya karar verdi. Cihan, Nehir'in dediklerini direkt Azem'e iletti. Azem neden Nehir'in görüşmek istemediğini sorunca Cihan “Senin yaptığını düşünüyor.ö dedi. Ertesi gün Nehir ve Cihan annelerinin doğum gününü kutlamak için mezarlığa gitti. Tam bu esnada duygusal anlar yaşayan kardeşleri Azem gördü. Kızı ile yıllar sonra ilk kez yüz yüze gelen Azem'in yaşadıkları izleyiciyi de gözyaşlarına boğdu.

BKM imzalı 'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor. Herkesin 'inci'likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.