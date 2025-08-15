Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Güney, gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak açıklamalarda bulundu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Beyoğlu Belediye Başkanlığına seçilen Güney, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “31 Mart 2024'te edebimizle, 30 yıllık kibri yendik. Babamın zamanında işçisi olduğu Beyoğlu Belediyesi'ne başkan seçilmek, hayatımın bana bahşettiği en büyük gurur oldu. Sevgili komşularım, hayatım Beyoğlu'nda geçti, hepiniz beni tanıyorsunuz. Gözaltında olma sebebimin çirkin iftiralar olduğunu biliyorsunuz. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işimiz olmadı, olmaz.”