23 Mart’ta İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun ardından ailesiyle ilgili gelişmeler gündem olmaya devam ediyor. Bugün saat 15.00 sıralarında jandarma ekipleri, Edremit’in turistik Güre Mahallesi’nde yer alan Hasan İmamoğlu’na ait arazide arama gerçekleştirdi.

Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan arama yaklaşık 2 saat sürdü. Ekiplerin, arama çalışmalarının ardından bölgeden ayrıldığı öğrenildi. Aramanın gerekçesiyle ilgili ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Kamuoyunda merak uyandıran bu gelişme sonrası gözler, yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.