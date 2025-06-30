Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 Temmuz Salı akşamı Saraçhane’de bir kez daha “demokrasi ve adalet” çağrısıyla bir araya gelineceğini duyurdu.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Boyun eğmiyoruz! Çünkü bu mücadele bir kişinin mücadelesi değil. Bu mücadele, Türkiye’nin yoluna demokrasi ile devam edip etmeyeceğinin mücadelesi. Hakkın, hukukun, adaletin, refahın, varlığın mücadelesi. Bu mücadele gençlerin, emekçilerin, emeklilerin, 86 milyonun mücadelesi. İşte bunun için 100. günde, salı akşamı bir kez daha umudun hiç bitmediği yerdeyiz, evimizdeyiz, Saraçhane’deyiz. Bu utanca, bu adaletsizliğe, bu darbe düzenine karşı hep birlikte duralım. Saraçhane’yi bir kez daha umutla dolduralım.”

Etkinlik, 1 Temmuz Salı akşamı saat 20.30’da Saraçhane Meydanı’nda gerçekleşecek. Çağrının, görevden alınan belediye başkanları, yerel demokrasiye yönelik müdahaleler ve yargı kararlarına ilişkin son gelişmeler ışığında yapıldığı düşünülüyor.