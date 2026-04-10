Ekrem İmamoğlu, Silivri’de tutuklu bulunduğu süreçte Bursa’ya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. İmamoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye yönetimindeki değişime sert sözlerle tepki gösterdi.
İmamoğlu, “Türkiye’nin en büyük 4. şehri Bursa’ya da çöktünüz. Milletin iradesine, milli iradeye çöktünüz!” ifadelerini kullandı.
Açıklamasında hukuksuzluk eleştirisi yapan İmamoğlu, ülkede demokrasi ve adalet ilkelerinin zarar gördüğünü savundu. Yaşanan süreci “milli iradeye müdahale” olarak nitelendiren İmamoğlu, mücadelenin süreceğini vurguladı.
İmamoğlu’nun açıklaması, Bursa’daki gelişmelerin ardından siyasi tartışmaları yeniden alevlendirdi.