İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu birçok şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.

Adem Soytekin’in Kardeşi Ogün Soytekin de Tahliye Edildi

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan isimlerden Ogün Soytekin (Adem Soytekin’in kardeşi), İBB çalışanı Murat Erenler, iş kadını Nezahat Kurt ve Bülent Yılmaz, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdi.

İfadelerin ardından, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği 4 şüphelinin tahliyesine karar verdi.

Soruşturma Devam Ediyor

Tahliyelere rağmen, başta İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok isim hakkında soruşturma genişleyerek sürüyor. Başsavcılık, iddialar kapsamında yeni delillerin değerlendirildiğini ve ifadelerin derinleştirildiğini belirtti.