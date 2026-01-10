İletişim Başkanı Fahrettin Duran, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Gazeteciliğin Yolculuğu Fotoğraf Sergisi”nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle bir araya gelen Duran, basın mensuplarının gününü kutladı.

“Gazetecilik, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasının temel dinamiğidir”

Konuşmasında gazeteciliğin tarihsel önemine vurgu yapan Duran, mesleğin yalnızca sahadaki gelişmeleri aktarmakla sınırlı olmadığını belirterek, gazetecilerin aynı zamanda tarihin yazımına tanıklık eden belgeler ürettiğini ve toplumsal hafızayı canlı tuttuğunu ifade etti.

Günümüzün değişen fiziki, teknik, ekonomik ve politik şartlarına rağmen gazeteciliğin vazgeçilmez rolünü sürdürdüğünü dile getiren Duran, “Gazeteciliğin Yolculuğu Fotoğraf Sergisi”nin bu gerçeği güçlü biçimde yansıtan önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

“Türk siyasi hayatının önemli anlarına işaret eden bir seçki hazırlandı”

Sergide yer alan fotoğrafların Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Anadolu Ajansı’nın köklü arşivlerindenözenle seçildiğini belirten Duran, şu ifadeleri kullandı:

“Anadolu Ajansı’nın basın emekçileri ve 1935’te kurulan Matbuat Umum Müdürlüğü fotoğrafçıları, yaşadıkları dönemin Türkiye’sine tanıklık ederek bizlere çok kıymetli vesikalar bıraktı. Bugün sayısı 236 bini aşan bu arşivden, gazeteciliğin Türkiye’deki serüvenini ve Türk siyasi hayatının önemli anlarını yansıtan 59 karelik özel bir seçki hazırlandı.”

Duran, fotoğraflar arasında Tasvir-i Efkar, Hakimiyet-i Milliye ve İleri Gazetesi gibi dönemin önde gelen yayın organlarına ait karelerin de yer aldığını belirterek, bu görüntülerin gazeteciliğin geçirdiği dönüşümü çarpıcı biçimde ortaya koyduğunu söyledi.

Atatürk’ten Erdoğan’a uzanan güçlü görsel hafıza

Sergide, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gazetecilerle bir araya geldiği anların yanı sıra Adnan Menderes, Turgut Özal, Necmettin Erbakan ve Süleyman Demirel gibi Türk siyasi hayatında iz bırakmış liderlerin basın mensuplarıyla çekilmiş fotoğraflarının yer aldığına dikkat çeken Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlık döneminden bugüne gazetecilerle temaslarını yansıtan karelerin de sergide bulunduğunu ifade etti.

“Bugünün fotoğrafları yarının tarihine ışık tutacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı takip eden muhabirlerin sergi açılışında da yer aldığını belirten Duran, gazetecilerin sahada ortaya koyduğu emeğin gelecekte Türkiye tarihini anlatan önemli belgeler olacağını vurguladı.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için zor şartlar altında görev yapan basın emekçilerine teşekkür eden Duran, görev başında hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle andı.

Gazeteciliğin Yolculuğu Fotoğraf Sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Sergi Salonu’nda düzenlenen “Gazeteciliğin Yolculuğu Fotoğraf Sergisi”, gazeteciliğin tarihsel serüvenini görsel bir anlatımla sunmayı amaçlıyor. 1923-2024 yılları arasındaki gazetecilik faaliyetlerine ışık tutan 59 siyah-beyaz ve renkli fotoğraf, ziyaretçileri Türkiye’nin siyasi ve toplumsal geçmişinde bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Sergide ayrıca Tasvir-i Efkar, Hakimiyet-i Milliye ve İleri gibi gazetelere ait manşet ve küpürler aracılığıyla, Türkiye tarihine damga vuran olayların basına nasıl yansıdığı da gözler önüne seriliyor.