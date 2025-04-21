Adana'nın Çukurova ilçesinde, Mehmet Ayaz ve sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadın, Kabasakal Mezarlığı yakınlarında bıçaklanmış halde bulundu. Ayaz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilirken, ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 23.30 civarında Şambayadı Mahallesi’nde yaşandı. Mahalle sakinleri, yerde kanlar içinde yatan bir kadın ve erkeği fark ederek durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bıçakla ağır yaralanan Mehmet Ayaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yanında bulunan ve kimliği henüz açıklanmayan kadın ise yaralı olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayaz’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, saldırının nasıl gerçekleştiğini ortaya çıkarmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.