Burada konuşma yapan Nuri Aslan, seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve seçilmiş Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin hukuksuz şekilde Silivri’de tutsak edildiğini aktaran Aslan, “Ama biz umutsuzluğa kapılacak insanlar değiliz. Burada bizimle olan her bir evladımızın gözünün içine bakınca daha da fazla umutlanıyoruz. Onların Ekrem amcalarına, Hakan ağabeylerine duyduğu sevgi bizi İstanbul’un ve Gaziosmanpaşa’nın emanetine daha da sıkı sıkı bağlıyor. Kreşler açarak mı İstanbul’u yöneteceksin diyenler, bugün kreşlerimizin İstanbul’daki başarısını, çocuklarımızın mutluluğunu gelip görsünler. İşte o zaman Ekrem İmamoğlu’nun nasıl gönüllere girdiğini görecekler” dedi.

Ailelere destek vurgusu

Aslan yaptın konuşmada, “Kreşlerimizde evlatlarımız nitelikli eğitim alırken, hanelerimizin bütçeleri sarsılmıyor. Annelerimiz çalışma hayatına katılırken akılları çocuklarında kalmıyor. Yani Yuvam İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerimiz ile hem çocuklarımızın eğitim hayatının ilk adımında yanlarında oluyoruz hem kadınların istihdama katılımına destek oluyoruz hem de hane bütçelerini koruyoruz. Bu da burada verdiğimiz hizmetin yalnızca kreş hizmeti olmadığını daha net gösteriyor. Bundan sonra da Ekrem Başkanımızın vizyonuyla İstanbul’da çocuklarımız ve ailelerimiz için çalışmaya onların yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

"Sizin çocuğunuz mutlaka bu ülkeyi yönetecek"

"Dün, Enstitü İstanbul İSMEK programındaydık Yenikapı'da. Orada da söyledim; Hayal bu ya… Hayal bu ya, buradaki çocuklardan biri bu ülkede bakan olacak, birisi cumhurbaşkanı olacak, birisi belki başbakan olacak, birisi ordu komutan olacak, birisi vali olacak. Burada kreş olur mu diyenlere işte kreş burada. 78 tane çocuk bugün mezun oluyor. Sizin çocuğunuz mutlaka bu ülkeyi yönetecek. Hayal etmekten asla geri durmayın. Biz de biz de Büyükşehir Belediye Başkanımızla bir hayal kurmuştuk. Önce ilçe başkanı olur musun diye hayal kurduk. İlçe başkanı oldu. Sonra ya belediye başkanı olur musun? Beylikdüzü’nde kazanabilir misin dendi. Ben kazanırım dedi. Hayal kurdu Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Sonra tüm milletin gönlüne girdi. Çocuklara kreş açtı, gençlere yurt açtı. Hayal bu ya, hepsi gerçekleşti. Bir sonraki hayalin de gerçekleşeceği umuduyla hepinizi saygıyla selamlıyorum.” ifadelerine yer verdi.