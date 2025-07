GONCAGÜL KONAŞ

Eğitimdeki adaletsizliğe karşı yola çıktığını söyleyen Önal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Önal, yapay zekâ destekli online eğitim sistemiyle dar gelirli ailelerin çocuklarına umut oluyor. “Eğitimde fırsat eşitliği yok.” diyen Önal, yüksek fiyatlarla satılan eğitim platformlarına karşı daha nitelikli ve ulaşılabilir bir alternatif sunduklarını belirtti. Bugüne kadar binlerce öğrenciye ücretsiz erişim sağladıklarını ifade eden Önal, “Amacımız ticaret değil, vicdanlı bireyler olarak bu topluma hizmet edebilmek amacıyla bu projeye girdik.” dedi. Eğitimde fırsat eşitliğinin olmadığını vurgulayan Önal, “Ben de bir babayım ve bu sistemin adil işlemediğini gözlerimle görüyorum.” diyerek kırsaldaki öğrencilerin yaşadığı kaynak sıkıntılarına dikkat çekti. Önal, geliştirdikleri yapay zekâ destekli eğitim platformuyla hem düşük gelirli ailelerin çocuklarına hem de sınavlara hazırlanan bireylere kaliteli, erişilebilir bir alternatif sunduklarını belirtti. Belediyeler ve sendikalarla iş birliği yapan sistem, bugüne dek 100 binden fazla öğrenciye ulaştı.

“EĞİTİM KAYNAKLARINA ERİŞİMDE CİDDİ SIKINTILAR YAŞANIYOR”

Önal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Önal, özellikle kırsalda yaşayan öğrencilerin eğitim kaynaklarına erişimde ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek, bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

“Devletin eğitim politikasını eleştiriyorum çünkü ben de bir babayım. Çocuklarım okuyor ve bu sistemde eğitimde eşitlik olmadığını görüyorum.” diyen Önal, eğitim alanında büyük bir rant döndüğünü savundu. Önal, bu tabloyu görünce çözüm üretme kararı aldıklarını dile getirdi.

Aynı zamanda organizasyon ve yapım sektöründe de iş yapan şirketleri bulunan Önal, “Eğitim işine girince, fiyatları görünce çok şaşırdık. Piyasadaki birçok rakip çok yüksek fiyatlarla satış yapıyor. Biz kıyaslamaları üniversite hocalarına yaptırdık, ortaya çok kaliteli bir ürün çıkardık. Buna rağmen fiyatlarımızı minimumda tutuyoruz.” dedi.

“BEŞ BİN ÜCRETSİZ KOD DAĞITTIK”

Bugüne kadar birçok öğrenciye ücretsiz eğitim imkanı sağladıklarını belirten Ferit Önal, “Dün Çankırı’da iki liseye 243 öğrenciye ücretsiz kod verdik. On bin ücretli veriyorsak, beş bin de ücretsiz kod dağıtıyoruz.” ifadelerini kullandı. Belediyelerle iş birliği yapmaya çalıştıklarını da aktaran Önal, “Ancak son zamanlarda belediyelerin alımlarda daha temkinli davrandığını görüyoruz. Bu geçici bir durum diye düşünüyoruz.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE YAKLAŞIK 17 MİLYON İLK VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİSİ VAR”

Türkiye’de yaklaşık 17 milyon ilk ve ortaöğretim öğrencisi olduğunu hatırlatan Önal, “Bunların 1,5-2 milyonunun bir soru bankasına bile erişimi yok. Bizim sistemimiz tam da bu öğrenciler için.” şeklinde konuştu.

"BELEDİYELERE ÖZEL SİSTEM KURUYORUZ"

Belediyelerle yapılan iş birliklerinde özel sistemler kurduklarını anlatan Önal, “Belediyelere diyoruz ki; sizin bilgi işlem merkezinizle sürekli iletişim halinde olacağız, tüm raporlamaları aylık olarak sunacağız. Belediyelerle yaptığımız projede sistemi tamamen belediyenin logosu ve mesajıyla sunuyoruz. Bizim adımız bile geçmiyor, çünkü reklam değil hizmet önceliğimiz.” diye aktardı.

“BELEDİYELER DESTEKLEMELİ”

Belediyelerin bu sistemleri öğrencilerle buluşturması gerektiğini söyleyen Önal, “Ankara’nın bazı mahallelerinde bile çocukların bu sisteme gerçekten ihtiyacı var. Biz belediyelere çok uygun rakamlarla veriyoruz. Ama belediyeler yeterince destek olmuyor.” şeklindebelediyelere destek konusunda çağrıda bulundu. Piyasada çok yüksek ücretlerle satılan benzer sistemlere kıyasla daha kaliteli ve erişilebilir bir çözüm sunduklarını vurgulayan Önal, “Bugün bazı firmalar ürünlerini 35-40 bin liraya satıyor. İçeriklerine baktığınızda ise bizim sistemimizin çok gerisinde. Biz maarif modeline ilk geçiş yapan online eğitim şirketiyiz, MEB’in gelişmelerini an be an takip ediyoruz.” dedi.

“BU BİR FIRSAT EŞİTLİĞİ PROJESİDİR”

Sistemlerinin yapay zekâ destekli olduğunu belirten Ferit Önal, “Öğrenci bir test çözdüğünde, yapay zekâ yanlış yaptığı konuları tespit edip ona özel tekrar çalışması öneriyor. Sistemimize çok büyük emek verdik.” diye konuştu. Amacının para kazanmak değil, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak olduğunu söyleyen Önal, “Ben bu işe para için değil, vicdanım rahat etmediği için girdim. Başka bir firmayla ortaklık yaptım ama sistemlerini beğenmedim, vicdanım el vermedi. Büyük paralar harcayarak kendi sistemimizi kurduk. Sürekli geliştirmeye de devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“BU YIL HEDEFİMİZ 500 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞMAK”

Bugüne kadar yaklaşık 100 bin öğrenciye ulaştıklarını belirten Önal, bu yılki hedeflerinin 500 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu söyledi. Sistemin ilkokul 1. sınıftan AYT-TYT, 16 yabancı dil, KPSS ve diğer sınavlara kadar tüm seviyeleri kapsadığını söyleyen Önal, “Ben bu sistemi Türkiye’de herkes kullansın istiyorum. Kâr amacıyla konuşmuyorum. Öğrencilerin başarıya ulaşması en büyük mutluluğumuz.” ifadelerini kullandı.

"SİSTEM KENDİNİ ANALİZ EDİYOR"

Geliştirdikleri online sistemin içeriğine dair açıklamalarda bulunan Önal, sisteminin öğrencinin gelişimini takip edebildiğini vurguladı. Önal, "Sistemimizin içerisinde yapay zekâ destekli, kendi kendine hedef analizi yapan, öğrenci analizi yapan bir altyapı mevcut. Öğrencinin kendi gelişimini raporlayabildiği bir sistem var." dedi. Önal, “Sisteme girildiğinde, öğrencinin gelişimini gösteren benzer beş öğrenci seçiliyor ve yapay zekâ bu öğrencilerle karşılaştırma yapıyor. Bu da hem bir rekabet ortamı yaratıyor hem de öğrencinin yalnız olmadığını hissetmesini sağlıyor.” diyerek sistemin öğrencileri birbirleriyle de kıyaslayabildiğini aktardı.

"REKABETİ MİNİMUMDA TUTUYORUZ"

Sistemdeki en önemli yaklaşımlardan birinin bireysel gelişim olduğuna dikkat çeken Önal, “Çocuğun bir önceki haftaya göre çözüm sayısı, doğru-yanlış oranı gibi verilerle kendi gelişimini takip edebileceği teknolojik başarı raporu var.” dedi. Öğrencinin eksiklerini görebilmesi için sistemin ayrıntılı analiz sunduğunu da belirtti.

"KADINLARA VE SINAV GRUPLARINA ÖZEL EĞİTİMLER"

Sadece ilköğretim ve lise öğrencilerine değil, KPSS, ALES, DGS gibi sınavlara hazırlanan bireyler için de içerikler sunduklarını belirten Önal, “Kadınlara yönelik destek eğitimleri de veriyoruz. Sınav grupları için ‘Hiç bilmeyen için matematik’, ‘Paragraf netini yükselt’ gibi özel serilerimiz var.” dedi.

"HER ÇOCUĞUN EĞİTİM HAKKI VAR"

Son olarak hedeflerini özetleyen Ferit Önal, “Türkiye’nin her yerindeki her çocuğun eğitime ulaşması gerekiyor. Okullarda alınan eğitim bazen yeterli olamıyor. Biz bu eğitimi destekleyecek ikinci bir kanal sunmak istiyoruz. Gerekirse internet, gerekirse cihaz desteğiyle bu hizmeti ülkenin her noktasına ulaştıracağız.” diyerek eğitim alanında her anlamda ellerini taşın altına koyacaklarını vurgulayarak sözlerini noktaladı.