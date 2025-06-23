AK Parti Eskişehir Milletvekili ve MKYK Üyesi Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Yeni Stadyumu'na Eskişehirspor ve A Milli Takım eski oyuncusu Fethi Heper’in adının verilmesine yönelik eleştirilere sert yanıt verdi. Hatipoğlu, stadyumlara şehrin spor kültürüne katkı sağlamış isimlerin verilmesinin doğal olduğunu belirterek, Fethi Heper’in Eskişehir spor tarihindeki önemine dikkat çekti.

CHP'nin Eskişehir’de Atatürk ismini istismar ettiğini savunan Hatipoğlu, geçmişte CHP’li yönetimlerin Hasan Polatkan Bulvarı’nı Atatürk Bulvarı yapmasını ve diğer büyük projelere Atatürk ismi verilmemesini eleştirdi. Hatipoğlu, “Fethi Heper gibi bir spor efsanesinin isminin stadyuma verilmesine karşı çıkanlar, Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’ü tartışma konusu yapmamalı” dedi. Ayrıca, Hatipoğlu, CHP zihniyetinin siyasi çıkarları uğruna Atatürk ismini kullanıp samimiyetsiz davrandığını ifade etti. Fethi Heper’in hem Eskişehirspor hem de Milli Takım tarihine altın harflerle yazıldığını vurgulayan Hatipoğlu, bu saygısızlığa sessiz kalmayacaklarını belirtti.