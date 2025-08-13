Hatay’ın Hassa ilçesi Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası’nda akşam saatlerinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için karadan yoğun söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hatay’ın Hassa ilçesi Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası’nda çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor. Alevlerin tehdit ettiği Yukarıbucak Mahallesi, güvenlik amacıyla boşaltıldı. Orman ekiplerinin karadan yürüttüğü söndürme çalışmalarına bölge halkı traktör römorklarıyla, bazı inşaat firmaları ise beton mikserleriyle destek veriyor.