Kaymakam İmrak, mehina sarımsağının herhangi bir sulamaya ihtiyaç duymadan tamamen yağmur suları ile yetiştiğini belirtti. Kurak geçen hava şartlarına rağmen verim kaybının önüne geçmek amacıyla, Batman Valiliği destekli tohum yardımlarıyla üreticilere destek verileceğini söyledi.

“İnanıyoruz ki mehina sarımsağı, Türkiye’nin en bilinen sarımsak türlerinden biri olacak.” — Mehmet Ali İmrak

2024'te Coğrafi İşaret Almıştı

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Kaplan, mehina sarımsağının 2024 yılında coğrafi işaret tescilini aldığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Hem üretim alanlarını artırmayı hem de pazarlama sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.”

Bölge Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Hasankeyf’in tarımsal kalkınmasında önemli bir yere sahip olan mehina sarımsağı, doğal aroması, raf ömrü ve yerli üretime katkısıyla bölgesel marka haline gelme yolunda ilerliyor.

Yapılan çalışmalarla birlikte önümüzdeki yıllarda hem ihracat potansiyeli hem de iç piyasadaki bilinirliği artması bekleniyor.