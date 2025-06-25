Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci haftasında Brezilya ile oynanan maçta sakatlanan milli oyuncu Hande Baladın hakkında açıklama yaptı. TVF'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, Hande Baladın’ın sol uyluk quadriceps kasında zorlanma (strain) meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, maç sırasında yaşanan bir pozisyonun ardından Baladın’ın sol uyluk bölgesinde ağrı hissettiği ve yapılan kontroller sonucunda kas zorlanmasının tespit edildiği ifade edildi.

Federasyon, başarılı voleybolcunun tedavisine derhal başlandığını vurgulayarak, süreçle ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.