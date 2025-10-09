Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığını belirterek, Türkiye, Katar, Mısır ve ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını takdirle karşıladıklarını bildirdi.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, ara buluculara teşekkür edilerek, "Hamas, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurur. Katar, Mısır ve Türkiye'deki ara bulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşın nihai olarak sona ermesini ve işgalci İsrail'in Gazze’den tamamen çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını da takdir ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail hükümetinin anlaşmanın sorumluluklarını yerine getirmeye zorlanması, uzlaşılan konuların uygulanmasından kaçınmasına izin verilmemesi çağrısında bulunuldu. Gazze, Kudüs, Batı Şeria ve tüm Filistin topraklarında İsrail'in planlarına karşı onurlu duruş sergileyen Filistinlilerin selamlandığı açıklamada, "Bu büyük fedakarlıklar ve dik duruş işgalci İsrail'in boyun eğdirme ve yerinden etme planlarını başarısızlığa uğrattı. Halkımızın fedakarlıklarının boşa gitmeyeceğini, verdiğimiz söze sadık kalacağımızı ve halkımızın özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin etme hakkı gibi ulusal haklarından vazgeçmeyeceğimizi vurguluyoruz" denildi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, ateşkes anlaşmasında mutabık kalınan kriterler çerçevesinde esir takasıyla serbest bırakılması planlanan Filistinlilerin listesinin iletildiği de aktarıldı. İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin Hamas'ın birincil önceliklerinden olduğu vurgulanarak, ‘son Filistinli esir serbest kalana kadar’ çabaların sürdürüleceği kaydedildi.