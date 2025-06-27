Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, RTÜK tarafından Halk TV'ye verilen ekran karartma cezası üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Hiçbir dönemde bu kadar çok seçilmiş belediye başkanı cezaevinde olmamıştı."

Milletvekili Tanal'ın Halk TV'ye verilen bu karar konusunda ifadeleri şöyle: "Halk susturuluyor, basın karartılıyor, başkanlar hapsediliyor. Bu ortamda anayasa mı olur? Bugün Türkiye’de; Halkın haber alma hakkı gasp ediliyor, Halk TV’ye karartma cezası veriliyor, Gazeteciler tutuklanıyor, Muhalifler baskı altına alınıyor, Cumhurbaşkanı adayları ceza tehdidiyle susturulmak isteniyor, Ve dikkat: Hiçbir dönemde bu kadar çok seçilmiş belediye başkanı cezaevinde olmamıştı. Bunların yaşandığı bir ülkede, kalkıp da “uzlaşmayla anayasa yapacağız” diyemezsiniz. Anayasa, halkın nefes aldığı, konuşabildiği, eleştirebildiği, adaletin işlediği bir ülkede yapılır. Susturularak, korkutularak, hapishane tehdidiyle anayasa yapılmaz. Bu koşullarda yapılmak istenen anayasa, halkın değil otoritenin anayasasıdır. Önce: Basın özgürlüğü, Yargı bağımsızlığı, Seçilmişlerin güvencesi, İfade özgürlüğü tesis edilmelidir. Aksi hâlde bu süreç, anayasa değil, rejim mühendisliğidir." şeklinde konuştu.