Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, önümüzdeki günlerin hava durumu tahminlerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Çelik, hafta sonu Türkiye genelinde büyük ölçüde yağış beklenmediğini söyledi.

Çelik’in açıklamasına göre, yalnızca Trakya, Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi ve Toroslar çevresinde yerel ve kısa süreli yağış geçişleri görülebilir. Bunun dışında ülke genelinde havanın açık ve sıcak geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde

Uzman değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak hafta sonu itibarıyla özellikle kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklarda 3-4 derecelik bir düşüş yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de Yağış Görülmeyecek

Üç büyükşehir için hava durumu tahminlerini de paylaşan Çelik, İstanbul, İzmir ve Ankara’da önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmediğini belirtti. Ancak cumartesi günü Ankara’nın kuzey ilçelerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanabilir.

Meteoroloji yetkilileri, sıcak hava dalgasına karşı vatandaşların güneş çarpması ve orman yangınları gibi risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.