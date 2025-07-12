Ünlü şarkıcı Hadise, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde üst üste verdiği iki konserle yoğun ilgi gördü. Konserin ikinci gecesi ise sahne performansı kadar kıyafet seçimi ve dans koreografisiyle sosyal medyada tartışma yarattı.

Pop müziğin sevilen ismi Hadise, siyah transparan detaylı mini elbisesiyle sahneye çıkarken, sergilediği dans gösterisi kısa sürede sosyal medya platformlarında gündeme oturdu. Konser sonrası sahne kıyafeti ve performansı, farklı görüşlerle binlerce yorum alarak sosyal medyada çok konuşuldu.

Hadise'nin sandalye koreografisi Harbiye konserine damga vurdu

Hadise, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sahne aldığı konserin ikinci gecesinde yaklaşık iki saat boyunca şarkılarını canlı seslendirdi ve izleyicilere görsel bir performans sundu. Geceye damga vuran an ise sanatçıya özel olarak hazırlanan sandalye koreografisi oldu.

Şarkı aralarında sergilediği dans figürleriyle dikkat çeken Hadise, sahnedeki cesur koreografileriyle izleyicilerden yoğun alkış aldı. Ancak sosyal medyada yapılan yorumlarda performans, bazı kullanıcılar tarafından "fazla iddialı" olarak değerlendirildi. Hadise’nin sahne şovu, konser sonrasında da gündemdeki yerini korumaya devam etti.

Öte yandan, iyi yorumların yanı sıra Hadise'nin kıyafetine ve dans hareketlerine övgüden çok tepki de geldi. Yaptığı dansı çok abartılı bulan izleyiciler, "yok artık bu kadar da olmaz" şeklinde yorumlarda bulunmaktan kendilerini alamadı.