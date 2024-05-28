Deniz Akkaya; "Hayatım kabusa döndü"

Manken ve Oyuncu Deniz Akkaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 16 yaşındaki kızı tarafından darp edildiğini ve balkona kilitlendiğini ifade etti.

Akkaya'nın paylaşımı şu şekilde; "1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü. Bir ruh hastası ile verdiğim velayet savaşı bir ömür sürdü. Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline ,ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin."