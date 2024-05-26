Emre Belözoğlu'ndan sürpriz kadro

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Trabzonspor maçına sürpriz bir 11 ile çıkacak.

Son Pendikspor maçındaki 11'de 5 değişiklik yapan Emre Belözoğlu uzun süredir forma vermediği Saponara ile maça başlayacak.

Ankaragücü'nde Pendikspor maçında ilk 11de başlayan Pedrinho cezası nedeniyle kadroda yer almıyor. Rodrigues ise Emre Belözoğlu tarafından maç kadrosuna alınmamıştı.

Kaptan Tolga Ciğerci bilinmeyen nedenle maç kadrosunda yer almazken, Efkan Bekiroğlu ve Kazımcan Karataş ise yedek kulübesinde yer alacak.

Ankaragücü'nün Trabzonspor maçı ilk 11'i şöyle:

Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Uros Radakovic, Mujakic, Atakan Çankaya, Flips, Ali Kaan Güneren, Saponara, Tasos, Bassogog, Ali Sowe