Tarsus'ta kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde eski Ankara karayolu Eskişehir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. S.K. yönetimindeki 53 ACA 084 plakalı kamyon, H.E. (71) yönetimindeki 33 ARZ 481 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hafif ticari aracın sürücüsü H.E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyon sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazada yaralanan Z.A. (62) ise hastaneye kaldırıldı.
Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.