- Yaşam

ABB'den Hakan Taşıyan konseri

Ankara Büyükşehir Belediyesi: "Değerli sanatçımız Hakan Taşıyan sevilen şarkılarıyla bizlerle olacak." ifadelerine yer verildi.

ABB'den Hakan Taşıyan konseri mask

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda:

"Değerli sanatçımız Hakan Taşıyan sevilen şarkılarıyla bizlerle olacak.

Saat:20.00

Tarih:24 Mayıs

Konum: Gençlik Parkı Havuz Önü

Konserimize tüm halkımız davetlidir." denildi.

# Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hakan Taşıyan, şarkıları, Gençlik Parkı, sosyal, medya, Mayıs, Ankara

21 May 2024 - 02:07 Ankara- Yaşam

Mahreç  Zehra Önen

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