Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan finalde Galatasaray 3-0'lık skorla Trabzonspor'u yenerek kupayı müzesine götürdü.

YARI BAŞLARINDA GOL

Maça hızlı başlayan Galatasaray 6. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 1-0 öne geçti. Golden sonra Trabzonspor, Galatasaray kalesine baskı kurdu fakat istediğini bulamadı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Galatasaray 46. dakikada Osimhen ile farkı ikiye çıkarttı. Bu sefer golden sonra rakibine şans tanımayan Galatasaray baskısına devam etti. 63. dakikada Osimhen ile bir kez daha gülen Galatasaray skoru tayin etti. Maçın geri kalanında her iki kalede de ataklar olmasına rağmen başka gol sesi çıkmadı.