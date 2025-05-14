Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 6-17 Mayıs tarihlerinde denizde, havada ve karada sürdürülen 'Deniz Kurdu 2/2025' tatbikatı kapsamında TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisinde konuşlu bulunan Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı, Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinde kendilerine verilen görevleri başarılı bir şekilde yerine getirdi.

PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı milli SİHA'lar, ikişer adet MAM-L mühimmatı yüklü şekilde TCG Anadolu'nun kısa pistinden gökyüzüne havalandı.

Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka destekli görev algoritmaları ile tam otonom şekilde gerçekleştirilen uçuşta Bayraktar TB3 SİHA'lar, senaryo dahilindeki kara hedeflerine iki salvo atışı gerçekleştirdi.

PT-4 GEMİYE DÖNDÜ, PT-3 KEŞAN'A DOĞRU UÇTU

Başarıyla icra edilen mühimmatlı atış görevinin ardından Bayraktar TB3 SİHA'lar için planlanan bir sonraki faaliyet aşamasına doğru geçildi. Bu kapsamda PT-4 kuyruk numaralı milli SİHA görev bitiminde TCG Anadolu gemisine dönerken, PT-3 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 ise Dalaman'a giderek iniş yaptı.

PT-3 kuyruk numaralı Bayraktar TB3, test programına devam etmek üzere Keşan'a gidecek. Deniz Kurdu 2/2025 Tatbikatında görev boyunca Baykar Proje Ekibini, TCG Anadolu'da Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından yönetildi.