Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 yenerek kupayı kazanan Galatasaray için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Gaziantep'te oynanan final maçını kazanarak 2025 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Bu akşam Gaziantep’te oynanan final maçını kazanarak 2025 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan @GalatasaraySK futbol takımını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum. pic.twitter.com/xjqoY5D5Jh — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2025