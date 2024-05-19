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Bursa'da '19 Mayıs' coşkusunda 'Ceza' konseri

Bursa'da, Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan Türk rap müziği sanatçısı 'Ceza', verdiği konserde sevilen şarkılarıyla Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursa'da '19 Mayıs' coşkusunda 'Ceza' konseri
Bursa'da '19 Mayıs' coşkusunda 'Ceza' konseri
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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak Milli Mücadele'yi başlattığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ateşinin yandığı gün olan 19 Mayıs, 105'inci yılında tüm yurtta olduğu gibi Nilüfer'de de kutlandı. FSM Bulvarı’nda başlayan yürüyüşe katılanlar, ellerinde bayraklarla Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’na kadar marşlar eşliğinde yürüdü. 19 Mayıs etkinliklerine Türk rap müziği sanatçısı ' Ceza' ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik kapsamında sahne alan 'Ceza' hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. 'Suspus' adlı şarkı ile sahneye çıkan 'Ceza', 'Fark Var', ve 'Holocaust' adlı şarkılarıyla konserini sürdürdü. Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Atatürk’ün ülkeyi gençlere emanet ettiğini vurgulayarak, "Hep birlikte onun izinde, onun verdiği güçle, umutla demokrasimize sahip çıkacağız. Geleceğimize sahip çıkacağız. Ay yıldızlı bayrağımızı hep önde tutarak, vatan sevgisini yüreğimizde duyarak, geleceğimiz için birlikte yürüyeceğiz'' dedi.

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19 May 2024 - 02:22 DHA Bursa/ Nilüfer- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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