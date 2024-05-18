Champs'ta yeni isim

Yeni nesil çalışma platformu Champs, kadrosunu deneyimli isimlerle yapılandırmaya devam ediyor. Bağımsız marka elçileri ile müşteri deneyiminde fark yaratan Champs’in yeni atamalarından biri de Uygur Akkaş oldu. Müşteri deneyimi alanında 20 yıllık derin bir tecrübeye sahip olan Uygur Akkaş, önümüzdeki dönemde Champs’te yeni Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alacak.

Champs’e küresel bir bakış açısı getiriyor

Müşteri hizmetleri ve deneyimi alanında çeyrek asırlık bir tecrübeye sahip olan Akkaş, bilgi birikimi ve deneyimini Champs ekibine aktaracak. Uygur Akkaş, GIG ekonomi için özel olarak tasarlanmış verilere dayalı içgörülerden ve CX sektörü içerisindeki stratejik ortaklıklardan yararlanarak Champs CX’in satış stratejisini ve uygulanmasını yönlendirecek. Uluslararası şirketlerde liderlik deneyimine sahip olan Uygur Akkaş, Champs ekibine küresel bir bakış açısı ve kanıtlanmış bir başarı geçmişi getiriyor.

Champs Hakkında:

BPO alanında pek çok başarıya imza atmış Mahir Tüzün tarafından 2021 yılında kurulan Champs, kusursuz müşteri deneyimini yeniden tanımlıyor. Odak noktası, işletmeleri yetenekli bireylerden oluşan dinamik bir toplulukla buluşturmak olan Champs, dünyanın her yerinden çok sayıda vasıflı ve Gig ekonomisine dahil olan çalışana sınırların ötesinde iş fırsatlarının kapılarını aralıyor. Müşterilerine sunduğu 13'ten fazla dil desteği ile ihtiyaç duyulan dili, akıcı bir şekilde konuşabilen çok dilli bir iş gücünden yararlanma olanağı sunan Champs, bu yönüyle iş arayanları coğrafi sınırların ötesine taşıyor.



İstanbul merkez ofisinde, 50 kişiye yakın, kendi alanında tecrübeli çalışan kadrosuyla hizmet sunan Champs, verdikleri hizmetlerin tamamında küresel bir bakış açısını benimsiyor. Champs'in ana amacını ise uluslararası markalar ile yüksek vasıflı çalışanlar arasındaki bağlantıları güçlendirerek, müşteri deneyimi ve memnuniyetini üst boyutlara taşımak oluşturuyor. Platform; operasyonel verimliliği artırmakla ilgili hizmetlerin yanı sıra işletmeler için anlamlı maliyet tasarrufları sunan çözümler de sunuyor. Ayrıca Champs, iş ortaklarının birinci sınıf yeteneklerden oluşan seçkin bir havuzdan faydalanmasına, işletme performansı açısından yükselmesine ve KPI hedeflerine güvenle bir şekilde ulaşmasına da olanak sağlıyor.