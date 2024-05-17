Tour Of Sakarya’nın ilk etabı başlıyor

Sakarya Bike Fest’in ilk günü kapsamında Dağ Bisiklet Yarışı MTB Cup koşuldu. Elit Kadınlar, Elit Erkekler ve Junior Erkekler kategorilerinde başlayan ve 20 sporcunun start aldığı yarışın start bayrağını Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Orhan Bayraktar indirdi. Elit Kadınlar ve Junior Erkekler 28.1 km pedal basarken Elit Erkekler 37.1 km boyunca yarıştı. 1.1 km’lik ilk turun ardından Elite Erkekler 4.5 km’lik parkuru 8 kez tamamlarken, Elite Kadınlar ve Junior Erkekler parkuru 6 kez tamamlayarak finiş noktasına ulaştı.
MTB CUP Sonuçları:
Elite Erkekler
1-Pierre De Froidmont 1:25:00
2-Sam Fox 1:25:00
3-Jarne Vandersteen 1:25:00
Elit Kadınlar
1-Emeline Detilleux 1:17:08
2-Erika Monserrath Rodriguez Suarez 1:22:44
3-Maria Sherstiuk 1:23:52
Junior Erkekler
1-Çınar Serdaroğlu 1:13:37
TOUR OF SAKARYA YARIN BAŞLIYOR
Bu yıl ikincisi düzenlenen UCI 2.2 yol bisiklet yarışı Tour of Sakarya saat 10.00’da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden start alarak 118,2 km boyunca Sakarya’nın doğal güzellikleri eşliğinde sürecek. Yaklaşık 12.58’de yine Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde sona erecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.