Tour Of Sakarya’nın ilk etabı başlıyor



Sakarya Bike Fest’in ilk günü kapsamında Dağ Bisiklet Yarışı MTB Cup koşuldu. Elit Kadınlar, Elit Erkekler ve Junior Erkekler kategorilerinde başlayan ve 20 sporcunun start aldığı yarışın start bayrağını Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Orhan Bayraktar indirdi. Elit Kadınlar ve Junior Erkekler 28.1 km pedal basarken Elit Erkekler 37.1 km boyunca yarıştı. 1.1 km’lik ilk turun ardından Elite Erkekler 4.5 km’lik parkuru 8 kez tamamlarken, Elite Kadınlar ve Junior Erkekler parkuru 6 kez tamamlayarak finiş noktasına ulaştı.

MTB CUP Sonuçları:

Elite Erkekler

1-Pierre De Froidmont 1:25:00

2-Sam Fox 1:25:00

3-Jarne Vandersteen 1:25:00

Elit Kadınlar

1-Emeline Detilleux 1:17:08

2-Erika Monserrath Rodriguez Suarez 1:22:44

3-Maria Sherstiuk 1:23:52

Junior Erkekler

1-Çınar Serdaroğlu 1:13:37

TOUR OF SAKARYA YARIN BAŞLIYOR

Bu yıl ikincisi düzenlenen UCI 2.2 yol bisiklet yarışı Tour of Sakarya saat 10.00’da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden start alarak 118,2 km boyunca Sakarya’nın doğal güzellikleri eşliğinde sürecek. Yaklaşık 12.58’de yine Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde sona erecek.