İtalya’nın kuzeyini sel vurdu

İtalya’nın kuzeyindeki Emilia-Romagna, Lombardiya ve Veneto bölgelerinde sağanak yağış sonrası sel meydana geldi. İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, ekiplerin 3 bölgede faaliyetlerini sürdürdüğünü, binlerce müdahale yaptıklarını açıkladı. İtfaiyeden yapılan açıklamada, Emilia-Romagna bölgesinde 15 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Açıklamada, “16 Mayıs'tan acil durumun sonuna kadar hiç ara vermeden çalışan Ulusal Kolordu'nun hava kuvvetleri tarafından 300'ün üzerinde kurtarma operasyonu gerçekleştirilmiş ve hastaneye kaldırılan 12 kişi, 6 çocuk, hamile bir kadın, kalp rahatsızlığı olan bazı kişiler ve hipotermi geçiren birçok kişi kurtarılmıştır” denildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.