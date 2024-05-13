Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı

Dünya 1 numarası, FIVB Milletler Ligi'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 yılı milli takım sezonunu Antalya’da açıyor. Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi Antalya etabında; Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa ile mücadele edecek. Bu seneki ilk sınavını VNL’de verecek Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan organizasyonda her hafta 4 karşılaşma yapacak. Milliler, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs’ta Antalya’da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran’da ABD’de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran’da Çin’de mücadele edecek. 16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş
Filenin Sultanları’nın VNL’nin ilk haftasında yapacağı maçların programı şöyle:
15 Mayıs Çarşamba
20.00 Japonya - Türkiye
16 Mayıs Perşembe
20.00 Hollanda - Türkiye
18 Mayıs Cumartesi
20.00 İtalya - Türkiye
19 Mayıs Pazar
20.00 Fransa - Türkiye
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.