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Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı

FIVB Milletler Ligi'nde yer alacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu kamuoyuna duyuruldu.

Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı mask

Dünya 1 numarası, FIVB Milletler Ligi'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 yılı milli takım sezonunu Antalya’da açıyor. Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi Antalya etabında; Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa ile mücadele edecek. Bu seneki ilk sınavını VNL’de verecek Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan organizasyonda her hafta 4 karşılaşma yapacak. Milliler, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs’ta Antalya’da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran’da ABD’de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran’da Çin’de mücadele edecek. 16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş

Filenin Sultanları’nın VNL’nin ilk haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

15 Mayıs Çarşamba

20.00 Japonya - Türkiye

16 Mayıs Perşembe

20.00 Hollanda - Türkiye

18 Mayıs Cumartesi

20.00 İtalya - Türkiye

19 Mayıs Pazar

20.00 Fransa - Türkiye

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13 May 2024 - 20:11 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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