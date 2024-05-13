2 ay önce evlenmişlerdi, ikisi de yaşamını yitirdi

Kahta-Adıyaman kara yolundaki havaalanı kavşağında meydana gelen olayda, evfik Alptekin’in kontrolünü yitirdiği 02 AAP 476 plakalı otomobil takla atıp, istinat duvarına çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ayşe Derya Alptekin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü ise Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Tevfik Alptekin, hastanenin yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden çiftin 2 ay önce evlendikleri öğrenildi.
Alptekin çiftinin, bugün düzenlenecek törenle yan yana defnedilecekleri belirtildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.