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2 ay önce evlenmişlerdi, ikisi de yaşamını yitirdi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde takla atan otomobilde yaşamını yitiren Ayşe Derya Alptekin'in (33) eşi Tevfik Alptekin de (33) 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çiftin 2 ay önce evlendikleri öğrenildi.

2 ay önce evlenmişlerdi, ikisi de yaşamını yitirdi mask

Kahta-Adıyaman kara yolundaki havaalanı kavşağında meydana gelen olayda,  evfik Alptekin’in kontrolünü yitirdiği 02 AAP 476 plakalı otomobil takla atıp, istinat duvarına çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ayşe Derya Alptekin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü ise Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Tevfik Alptekin, hastanenin yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden çiftin 2 ay önce evlendikleri öğrenildi.

Alptekin çiftinin, bugün düzenlenecek törenle yan yana defnedilecekleri belirtildi.

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13 May 2024 - 12:54 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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