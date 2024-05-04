- Asayiş

Çocuk pornosu indirip paylaştı

Siirt'te çocuklara ait cinsel içerikli fotoğraf ve videoları bilgisayar ortamında indirerek paylaştığı tespit edilen Ş.Y., gözaltına alındı.

Çocuk pornosu indirip paylaştı mask

Çocuk Koruma Sistemi (CPS) tarafından gönderilen raporda 18 yaşından küçük kişilere ait olduğu değerlendirilen cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayar ortamında indirip paylaşıma sunduğu tespit edilen Ş.Y., İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada da çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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04 May 2024 - 11:51 DHA Siirt- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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