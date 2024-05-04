Çocuk pornosu indirip paylaştı

Çocuk Koruma Sistemi (CPS) tarafından gönderilen raporda 18 yaşından küçük kişilere ait olduğu değerlendirilen cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayar ortamında indirip paylaşıma sunduğu tespit edilen Ş.Y., İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada da çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.