- Spor

Dursun Özbek'in listesi belli oldu!

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimde tekrar aday olacağını duyuran Dursun Özbek, yönetim kurulu listesini Divan Kurulu'na sundu.

Dursun Özbek'in listesi belli oldu! mask

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimde tekrar aday olacağını duyuran Dursun Özbek, yönetim kurulu listesini Divan Kurulu'na sundu.

25 Mayıs'ta seçime gidecek olan Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek, seçim için yönetim kurulu listesini hazırladı. Özbek'in listesinde şu isimler yer aldı: "Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetpe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cıbara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan, Ozan Bingöl, Timur Kaban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora."

Öte yandan mevcut Başkanvekili Erden Timur ve son günlerde yönetim listesinde olacağı iddia edilen Abdurrahim Albayrak listede yer almadı.

# dursun özbek, listesi belli oldu, Galatasaray

03 May 2024 - 17:04 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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