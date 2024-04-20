Isparta'da beklenmedik kaza

Isparta- Antalya kara yolu Kargı Tüneli mevkiinde meydana geldi. E.Ö.'nün kullandığı cip ile Fatih Ekşi yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevliler tarafından yapılan müdahalede ağır yaralı olan otomobil sürücüsü Fatih Ekşi'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer yaralılar B.E., B.E., E.E., E.Ö., S.Ö., A.Ö. ve E.Ç. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.