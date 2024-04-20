Isparta'da beklenmedik kaza

Isparta- Antalya kara yolu Kargı Tüneli mevkiinde meydana geldi. E.Ö.'nün kullandığı cip ile Fatih Ekşi yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevliler tarafından yapılan müdahalede ağır yaralı olan otomobil sürücüsü Fatih Ekşi'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer yaralılar B.E., B.E., E.E., E.Ö., S.Ö., A.Ö. ve E.Ç. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.