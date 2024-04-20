- Asayiş

Isparta'da beklenmedik kaza

Isparta''da cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Fatih Ekşi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Isparta'da beklenmedik kaza
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Isparta- Antalya kara yolu Kargı Tüneli mevkiinde meydana geldi. E.Ö.'nün kullandığı cip ile Fatih Ekşi yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevliler tarafından yapılan müdahalede ağır yaralı olan otomobil sürücüsü Fatih Ekşi'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer yaralılar B.E., B.E., E.E., E.Ö., S.Ö., A.Ö. ve E.Ç. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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20 Nis 2024 - 17:13 DHA Isparta- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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