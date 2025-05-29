Olay saat 23.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli grup henüz bilinmeyen bir nedenle yolda karşılaştıkları kişiye bıçakla saldırdı. Şüpheliler, saldırının ardından motosikletlerle hızla olay yerinden kaçtı. Yaralı kişi için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ambulansla yaralı hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı Anı Kamerada

Saldırı anı, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganların yerde yatan kişiye defalarca bıçak darbeleri indirdiği görülüyor. Yaralanan kişi, “Ben Muharrem’in kardeşiyim, bırak bizi” derken, şüphelilerden biri “Çok taktım, devam et” diyerek motosikletle kaçıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.