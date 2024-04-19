Markette silahlı saldırı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde markette çalışan husumetlisi R.A.'yı (47) tabancayla bacağından vurarak yaralayan Alihan Önler (20), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

Olay, iki gün önce akşam saatlerinde Göl Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi’nde bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Market personeli R.A. iş yerinde çalışırken, aralarında husumet olduğu iddia edilen Alihan Önler’in silahlı saldırısına uğradı. Önler, marketin içinde R.A.’yı tabancayla bacaklarından vurdu. Olayın ardından kaçan R.A., Sapanca Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Önler, çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.A’nın ise hastanedeki tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi.