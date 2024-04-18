Fenerbahçe - Olympiacos maçının ilk 11’leri belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Yunanistan temsilcisi Olympiacos'u konuk edeceği karşılaşmanın ilk 11'leri kamuoyuna duyuruldu.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 22.00’de başlayacak olan karşılaşmada Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler’in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak.

İki takımın sahaya çıkacağı 11’ler şu şekilde;

FENERBAHÇE: Livakovic - Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

OLYMPIACOS: Tzolakis - Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega, Chiquinho, Hezze, Podence, Jovetic, Fortounis, El Kaabi