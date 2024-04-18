- Spor

Fenerbahçe - Olympiacos maçının ilk 11’leri belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Yunanistan temsilcisi Olympiacos'u konuk edeceği karşılaşmanın ilk 11'leri kamuoyuna duyuruldu.

Fenerbahçe - Olympiacos maçının ilk 11’leri belli oldu mask

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Yunanistan temsilcisi Olympiacos'u konuk edeceği karşılaşmanın ilk 11'leri kamuoyuna duyuruldu.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 22.00’de başlayacak olan karşılaşmada Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler’in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak.

İki takımın sahaya çıkacağı 11’ler şu şekilde;

FENERBAHÇE: Livakovic - Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

OLYMPIACOS: Tzolakis - Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega, Chiquinho, Hezze, Podence, Jovetic, Fortounis, El Kaabi

# Olympiacos, Fenerbahçe, ilk, Hakem, # UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final

18 Nis 2024 - 21:11 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL