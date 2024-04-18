Osmaniye'de demir korkuluklar çalındı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Yeşilyurt Mahallesi 13513 Sokak'ta bulunan TCDD hızlı tren hattı inşaatındaki demir korkuluklar balyoz ve demir kesme makası kullanılarak çalındı. Olayla ilgili başlatılan çalışmada şüpheli Cemal K., Hüseyin K., Sergen G., Ahmet D. ve Mert K. kısa sürede yakalandı. Yapılan aramada 8 parça halinde yaklaşık 100 kilo demir korkuluk 1 balyoz ve 1 demir kesme makası ele geçirildi. Soruşturma sürerken, şüphelilerin inşaat hattındaki demir korkulukları balyozla betonu kırarak çalmaya çalıştıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.