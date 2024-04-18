Osmaniye'de demir korkuluklar çalındı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Yeşilyurt Mahallesi 13513 Sokak'ta bulunan TCDD hızlı tren hattı inşaatındaki demir korkuluklar balyoz ve demir kesme makası kullanılarak çalındı. Olayla ilgili başlatılan çalışmada şüpheli Cemal K., Hüseyin K., Sergen G., Ahmet D. ve Mert K. kısa sürede yakalandı. Yapılan aramada 8 parça halinde yaklaşık 100 kilo demir korkuluk 1 balyoz ve 1 demir kesme makası ele geçirildi. Soruşturma sürerken, şüphelilerin inşaat hattındaki demir korkulukları balyozla betonu kırarak çalmaya çalıştıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Video için play'e tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.